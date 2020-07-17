Eski Survivor yarışmacısını tehdit ettiler Survivor 2020'nin yarışmacılarından Tuğba Melis Türk, Cemal Can Canseven'i desteklediği için Barış Murat Yağcı'nın bazı hayranları tarafından tehdit edildi. Türk, tehditler sonrası Yağcı'nın hayranlarına dava açtı

İşte Tuğba Melis Türk'ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamalar:

"Müvekkilim Sayın Tuğba Melis Türk, saygın, aile terbiyesi almış, başarılı, yetenekli, birçok dizi ve sinema filmelerinde oynamış bu zamana kadar herhangi bir polemiğe karışmamış Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler yarışması ünlüler takımında yarışmaya katılmıştır.





"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI"

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmasının ardından adaya veda ettikten sonra, yarışmadan arkadaşı olan Survivor 2020 finalinde, finalistlerden Cemal Can Canseven'i sosyal medya hesabından desteklemesi üzerine diğer finalist Barış Murat Yağcı'nın hayranı olduğunu iddia eden kişiler tarafından müvekkilime sosyal paylaşım platformlarından ve özellikle Instagram üzerinden insanlık onuruna yakışmayacak hakaretler, şiddet içeren ifadeler ve ölüm ile tehditlerinde bulunmuşlardır. Bu hususların tamamı kayıt altına alınmış bulunmaktadır.& ;

"İNSANLIK DIŞI İFADELER KULLANILDI"

Yapılan incelemelerin ardından her türlü yasal işlem başlatılmıştır. Ülkemiz de son zamanlarda basına mal olmuş insanların uğradığı her türlü fiziksel ve manevi şiddet, tehdit, düzeyini aşan eleştiri tahammül sınırlarının üstüne çıkmıştır. Tek yaptığı yarışmada milyonların desteklediği, sevdiği ve beğendiği birini desteklemek olan birine karşı bu denli insanlık dışı ifadelerin kullanılması kötü örnek olmakla birlikte toplum vicdanını yaralayıcıdır.

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Bu denli olayların hız kesilemeyecek seviyede artması hepimizi büyük bir endişeye sevk etmekle birlikte müvekkilim yaşananlardan dolayı büyük bir psikolojik baskı altına girmiş ve bu toplu hareket endişe verici boyutlara gelmiştir. Söz konusu paylaşımlar bir insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını ve ifade özgürlüğüne el uzatılmasıdır ve görmezden gelinmesi mümkün olmayacak durumlara ulaşmıştır. Bu sebeple gereken her türlü yasal yollara başvurulmuş olduğunu müvekkilim adına saygılarımızla vekaleten kamuoyuna arz ederiz."





Kaynak: Snob Magazin