Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf
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Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

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Masumiyet dizisinde 'İlker Ilgaz' karakterini canlandıran ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Serkay Tütüncü, yıllar önce katıldığı ve bu sayede tanındığı Survivor yarışmasıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla Acun Ilıcalı'yı kızdıracak. Tütüncü, Survivor'a gitmeden önce de gittikten sonra da yarışmayı izlemediğini ifade etti.

Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan gibi isimlerle rol aldığı "Masumiyet" dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında Survivor'a katılan ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.

DİZİ SETLERİNE TRANSFER OLDU

Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım atan Tütüncü, "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi romantik komedilerde rol alarak performansıyla adından söz ettirdi.

"GİTMEDEN ÖNCE DE GİTTİKTEN SONRA DA İZLEMEDİM"

Masumiyet dizisinde başrol oynayan Serkay Tütüncü, birkaç gün önce set arasında konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Tütüncü, yıllar önce adını duyurduğu Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla o günleri unutmak istediğini belirtti. Genç oyuncu, muhabirlerin "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" şeklinde yanıt verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

"İHTİMALİ BİLE YOK"

Survivor 2020 finalisti Serkay Tütüncü, "Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusuna ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek Acun Ilıcalı ekibini kızdıracak yanıtlar verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf

"ALDATILMIŞ OLABİLİRİM"

Geçtiğimiz aylarda da rol arkadaşı İlayda Alişan ile birlikte, sevenlerinden gelen sorularını yanıtlayan Tütüncü'nün aldatılma ile ilgili cevabı çok konuşulmuştu. Muhabirlerin "Diziniz aldatılma üzerine, siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna yanıt veren Serkay Tütüncü, İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani yanıtını vererek hayranlarını şaşırtmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf
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