Eski Survivor Yarışmacısı Berna Keklikler, Yasak Elma'nın Kadrosuna Dahil Oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor'a katılan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı

SURVIVOR'DAN YASAK ELMA'YA

Katıldığı yarışmalarla adını duyurmaya başaran Berna Keklikler şimdi de dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Keklikler, başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma dizisine dahil oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabında setten fotoğraf paylaşan Keklikler, "Seti ziyarete gelmedim. Dizide oynayacağım, sevinebiliriz" diyerek dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

1989 doğumlu Berna Keklikler, Almanya'da doğdu. Son 3 yıldır yaşamını Türkiye'de sürdüren İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu ifade eden Berna Keklikler, modellik ve oyunculuk yapıyor. Aynı zamanda fitness, crunch ve yüzme sporlarla ilgileniyor. Berna Keklikler,şampiyon ayrıldığı Göz6 yarışmasında gergin yapısı ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti. Kazandığı şampiyonluk sayesinde Survivor'a katılma şansı yakalayan Berna Keklikler, defalarca eleme potasına kalmasına rağmen uzun süre Survivor'da kalmayı başarmıştı.