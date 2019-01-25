Eski Survivor Yarışmacısı Berna Keklikler, Yasak Elma'nın Kadrosuna Dahil Oldu
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabında duyurdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor'a katılan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı
SURVIVOR'DAN YASAK ELMA'YA
Katıldığı yarışmalarla adını duyurmaya başaran Berna Keklikler şimdi de dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Keklikler, başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma dizisine dahil oldu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabında setten fotoğraf paylaşan Keklikler, "Seti ziyarete gelmedim. Dizide oynayacağım, sevinebiliriz" diyerek dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.
BERNA KEKLİKLER KİMDİR?
1989 doğumlu Berna Keklikler, Almanya'da doğdu. Son 3 yıldır yaşamını Türkiye'de sürdüren İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu ifade eden Berna Keklikler, modellik ve oyunculuk yapıyor. Aynı zamanda fitness, crunch ve yüzme sporlarla ilgileniyor. Berna Keklikler,şampiyon ayrıldığı Göz6 yarışmasında gergin yapısı ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti. Kazandığı şampiyonluk sayesinde Survivor'a katılma şansı yakalayan Berna Keklikler, defalarca eleme potasına kalmasına rağmen uzun süre Survivor'da kalmayı başarmıştı.
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üç ve altıncı foto da güzel çıkmış hatunCevap Yaz Yayından Kaldır
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10 numara kızCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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sabriye geliyo kaç berna :))))Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Aldigim en güzel haberCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Göbeğini kaşıyan ADAM Akşam olsada yatsak Sabah' da beraber uyansak.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır