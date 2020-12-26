Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu

26.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:47
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu

Ocak ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan Savaşçı dizisine Haluk Levent ve Erkan Meriç'in ardından eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik de katıldı.

Geçtiğimiz sezon başrol oyuncusu Berk Oktay'ın ayrılığıyla gündeme gelen Savaşçı dizisi, yeni transferleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YAKIŞIKLI OYUNCU DAHİL OLDU

Beşinci sezon çekimleri ocak ayında başlayacak olan Savaşçı dizisine Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç dahil olmuştu. Diziye son olarak Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda da birincilik elde etti. Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu

İlk oyunculuk deneyimini Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Görümce, Hayat Bazen Tatlıdır, Kızlarım İçin ve Tek Yürek gibi yapımlarda yer aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Öznur Çalık Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Mustafa Er Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 09:47:33. #1.14#
title