Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi

Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aydın eski belediye başkanlarından İlhami Ortekin'in rahatsızlığı eski siyasetçileri bir araya getirdi.

Aydın eski belediye başkanlarından İlhami Ortekin'in rahatsızlığı eski siyasetçileri bir araya getirdi. Seçim rekabeti yaşadıkları dönemde zaman zaman karşılıklı atışmaları ile tanınan Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin bu defa birlikte fotoğraf paylaştılar. İkiliye dönemin meclis üyelerinden bazıları da eşlik etti.

Bilindiği gibi 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar aynı partide siyaset yapan Hüseyin Aksu ile İlhami Ortekin arası açılmıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu, başkanlıktan istifa edip bağımsız milletvekili adayı olmasından sonra belediye meclisi kararı ile başkanlık koltuğuna İlhami Ortekin seçilmişti. Bu olaydan sonra siyasi rakip haline gelen Hüseyin Aksu ile Ortekin'in arası açılmıştı. 2002 genel seçimlerinden sonra 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Hüseyin Aksu CHP, İlhami Ortekin ise AK Parti çatısı altında rekabetlerini sürdürmüştü. Birbirlerine rakip olan eski dostlar 2009 seçimlerinde de karşılıklı mücadeleye devam etmiş Aksu bu defa MHP çatısı altında Ortekin ise DP çatısı altında seçime girmiş her iki aday da bayrağı Özlem Çerçioğlu'na teslim etmişti.

"19 yıl sonra ziyaret fotoğrafı yayınlandı"

Ezeli rakiplerden Hüseyin Aksu, bugün sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaşımı ile hem rekabetin sona erdiğini duyurdu hem de gençlere adeta nasihatlerde bulundu. Aksu paylaşımında "Halefim İlhami Ortekin'i Meclis üyelerimiz Sadık ve Aydın beyle birlikte ziyaret ettik. Rahatsızlığının şifa bulması dileklerimizi ilettik. Sohbet ettik. İnsanların iyi günlerinde değil, zor günlerinde yanında olmak lazım. Her ne olursa olsun, size karşı ne kadar hata yapmış olurlarsa olsunlar, bir kez dost olduğunuz insanları zor günlerinde yalnız bırakmamak önemlidir. İktidar sahiplerine söylüyorum 'Ne oldum' demeyin. Sizin iktidar gücünüzden yararlanmak için etrafınızda dolaşan, yandaşlık yapan, sizi öve öve bitiremeyenler, zor gününüzde, koltuğu bıraktıktan sonra ne yapacaklar. İyi düşünün" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski siyasetçiler 19 yıl sonra bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:06:04. #1.16#

title