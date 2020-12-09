Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül: "20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül: "20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz"

09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:57
Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül:

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Aralık'ta partilerini kuracaklarını bildirdi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Aralık'ta partilerini kuracaklarını bildirdi.

Sarıgül, Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) "Marmara ve Trakya Genişletilmiş Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, düne kadar hareket olduklarını, 20 Aralık'ta ise "bereket" olacaklarını belirtti. Ülkeyi kucaklayan, "bayrak, toprak ve hudut birliği" diyen hareketin yola çıktığını aktaran Sarıgül, başarı şansı yüksek projeler geliştireceklerini ifade etti.

Sarıgül, "kolay işten kahraman çıkmayacağını" dile getirerek "Dostların ve dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı, ülkemizin en huzurlu ve demokratik partisi biz olacağız." dedi.

Demokrasi, özgürlük ve adalet için çok çalışacaklarına değinen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Dünya insanlığa saygı ve yoksullukla mücadele günü olan 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz. TDH, Atatürk ilkelerini koruyan, cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk değerlerine saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir. Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar Amerika ve Rusya 45 yıl boyunca Soğuk Savaş döneminde dünyayı sağ mı sol mu diye ikiye böldü. TDH değerlendirmesini yaptı ve sol ya da sağ bir parti değildir. Evrensel hukuk değerlerine uyan ve insanım diyen, herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir."

Toplantıda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'dan katılımcılar yer aldı.

Sarıgül, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna Sarıgül, "Biz TDH olarak diğer siyasi parti genel başkanlarının konuşmalarını kendi takdirlerine bırakıyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

İlgili Haberler

Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun
Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun
Mustafa Sarıgül: 'Bu parti 83 milyonun partisi olacak'
Mustafa Sarıgül: "Bu parti 83 milyonun partisi olacak"
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Öner Erkan Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül: "20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:00:35. #1.14#
title