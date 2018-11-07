Eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın Yargılanmasına Başlandı

Eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Çetinkaya ile avukatı katıldı.

Çetinkaya, savunmasında, 2015 yılı Şubat ayında Sinop Valiliği'ne atandığını ve eşi Temel Çetinkaya ile kaymakam vekilliği döneminde Isparta'da tanıştığını belirtti.

Evliliğinin örgütsel anlamda katalog evliliği olmadığını ifade eden Çetinkaya, "Çocuklarım örgüte müzahir hiçbir okulda okumadı. Benim FETÖ/PDY örgütü ile organik ya da inorganik hiçbir bağlantım yoktur. Örgüt üyesi olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmam da söz konusu değildir. Örgütün sohbet ya da başka toplantılarına katılmadım. Ayni ya da nakdi yardımda bulunmadım, örgüte müzahir gazete ya da dergilere abone olmadım." dedi.

Sinop valisi olarak görev yaparken eşinin Sinop İl Jandarma Komutan Yardımcısı olduğunu anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Alay Komutanı Şefaattin Serten 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde izne ayrıldığı için 15 Temmuz 2016 tarihinde eşim Sinop İl Jandarma Alay Komutanlığına vekalet ediyordu. Darbe teşebbüsü gecesinde Sinop Sıkıyönetim Komutanlığına Samsun Garnizon Komutanının atandığını daha sonra öğrenmiştik. Sinop il ve ilçelerinde darbe teşebbüsüyle ilgili olarak fiili hiçbir hareketlenme olmamıştır. Yine benim eşim Temel Çetinkaya'nın darbeye teşebbüs fiiline iştirak ettiği belirtiliyor. Ancak eşim Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada darbeye teşebbüs suçundan beraat etti. Samsun Bölge Adiye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de bu beraat kararını esastan reddetti. Dava dosyası halen temyiz incelemesi için Yargıtay'dadır."

Darbe girişimi gecesi, akşam yemeğinin ardından eşiyle şehir merkezine doğru yürüyüşe çıktıklarını aktaran Çetinkaya, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim, cep telefonundaki sosyal medya hesabından ülkede bir hareketlenme olduğunu anlamış ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yine kendi ifadesine göre, Sinop Jandarma Alayı'ndan aranarak, Alaya intikal etmesini istemişler. Yaklaşık 15 gün evvel, 'Amerika'daki 11 Eylül saldırısına benzer saldırılar olabileceği' şeklinde istihbarat bilgisi Valiliğimize gelmişti. Ben o gece TBMM üzerinde uçakların uçması ve boğaz köprüsünün kapatılmasını, bu anlamda eylemler olarak yorumladım. Bu istihbarat bilgisinden sonra ildeki kritik yerlerden Sinop Havaalanı'nda önlem aldırdım. Ben 15 Temmuz gecesi TBMM üzerindeki uçuşları buna bağladım."

Darbe girişimi olduğunu anlayınca eşiyle darbenin önlenmesi ve Sinop'ta kalkışmaya sebebiyet verilmemesi amacıyla bütün önlemleri aldıklarını iddia eden Çetinkaya, suçsuz olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından duruşmayı erteledi.