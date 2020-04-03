Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
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Milletvekili, Kenan Sönmez, İstanbul, Güncel

Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti

25 Mart'ta koronavirüse yakalandığını ve tedavi altına alındığını açıklayan eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez yaşamını yitirdi.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:20
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekili ve CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sönmez, 25 Mart 2020 tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğunu açıklamıştı. 72 yaşındaki Sönmez'in bugün saat 16:00 sularında hayatını kaybettiği duyuruldu.

HABERİ BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU

Haberi sosyal medya adresinden paylaşan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, "SHP eski Milletvekili ve CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Kenan Sönmez ağabeyimizi saat 16.00'da kaybettik. Bir süredir Balıkesir -Edtemit'te COVİD 19 tedavisi gören Kenan Abi'yi, hep mücadeleci kişiliği ile hatırlayacağız. Allah rahmet etsin..." ifadelerini kullandı.

Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti

YUSUF KENAN SÖNMEZ KİMDİR?

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme, Muhasebe Bölümü mezunu olan Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Daha sonra ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti

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Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti

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