Eski sevgilisinin saatlerce işkence yaptığı genç kız, ütü kablosuyla boğularak öldürüldü

Rusya'da 23 yaşındaki Vera Pekhteleva, eski sevgilisi tarafından üç buçuk saat boyunca işkenceye uğradı, sonra da ütünün kablosuyla boğularak öldürüldü. Polis ekiplerinin genç kızın yaptığı yedi acil durum çağrısını görmezden geldiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında edinilen kanıtlara göre, ayrılığı kaldıramayan öfkeli eski sevgili 24 yaşındaki Vladislav Kanyus kapıyı kilitledi ve Vera'yı saatlerce "işkenceye" maruz bıraktı. Genç kadını duvara çarptı ve kafatasını çatlattı.

DEFALARCA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Vera'nın yardım için çaresiz çığlıklarını duyan komşular polisi aradı, ancak "aile içi anlaşmazlık" olduğu gerekçesiyle durumu kontrol etmek için polis ekipleri gönderilmedi. Sibirya'nın Kemerovo kentinde gerçekleşen olayda komşular, Vera'nın kaçmaya çalıştığını ancak cani sevgilinin onu her seferinde geri çektiğini duydu.

KOMŞULAR GELDİĞİNDE ÇOK GEÇTİ

Genç kadının yardım çığlıklarına seyirci kalamayan komşular, ona yardım etmek için kapıyı zorla açmaya çalıştı. 23 yaşındaki öğrenciyi kurtarmak için levye kullanarak içeri girmeyi başardılar. Ancak maalesef korkunç bir manzarayla karşılaştılar.

56 YARA TESPİT EDİLDİ

Genç kızı kurtarmak için çok geç kalan komşular, Vera'nın ütünün kordonuyla boğulmuş şekilde yatarken buldu. Vera'nın cansız bedenini görünce dehşete düşen komşular, yeniden polisi aradı. Olay yerine gelen adli tıp görevlileri, Vera'nın vücudunda kafa yaraları, kesikler ve kırıklar da dahil olmak üzere 56 ayrı yara tespit etti.

POLİSLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Vera'nın annesi Oksana Pekhteleva, olaydaki başarısızlıkların ardından soruşturulan iki polis memuru Binbaşı Mikhail Balashov ve Yüzbaşı Dmitry Taritsyn aleyhinde adli işlem başlattı.

Cani eski sevgilisi Kanyus, 20 yıl yerine en fazla 15 yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Üstelik erken tahliye olasılığı da mümkün. Öldürülen genç kızın acılı annesi, kararı "korkutucu, çok korkutucu" olarak nitelendirdi.

ÜÇ BUÇUK SAATTEN FAZLA DÖVÜLMÜŞ

Oksana Pekhteleva, kızı Vera'nın cansız bedeni üzerinde 56 ayrı yaranın adli delillerinin bulunmasına rağmen, iddianamede "dört kez vurulduğunu ve boğulduğunu" ifadelerinin kullanılmasından da şikayetçi oldu. Kızının üç buçuk saati askın bir süreyle dövüldüğünü ve işkenceye uğradığını söyleyen acılı anne, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Kendisi de aile içi şiddetin kurbanı olan, ünlü Rus şarkıcı Valeriya da, daha sert bir suçlama talebini destekledi, halkın da desteğini kazanan bir çağrıda bulundu.