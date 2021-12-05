Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2) - Haberler
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Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDIElazığ'da eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren ve düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDI

Elazığ'da eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren ve düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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