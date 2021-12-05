Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)
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TUTUKLANDIElazığ'da eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren ve düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDI
Elazığ'da eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren ve düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,