Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Bursa'da, güvenlik görevlisi Özlem Mutlu, barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Osman Kariman tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kariman daha sonra kendini göğsünden vurarak yaşamına son verdi.

Bursa'da bir kişi, barışma teklifini geri çevirdiği ileri sürülen eski kız arkadaşını vurduğu silahla kendini de yaraladı, ikisi de kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

FABRİKA BAHÇESİNDE ESKİ SEVGİLİSİNE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Mutlu'yu fabrikanın bahçesinde gören Kariman, bir anda tabancasını çıkararak eski sevgilisine ateş etti.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığılırken, Kariman tabancayla kendini göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan 2 ağır yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA