Eski sevgili Nisa ve Barış, Survivor All Star'da birbirine girdi
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'da eski sevgili Barış ve Nisa arasında bir gerginlik yaşandı. Barış'la tartışan Yağmur'a seslenen Nisa, eski sevgilisi için "Onun seviyesine düşme" deyince tansiyon yükseldi.
Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda yarışmaya başladı. Evlilik yolunda giden ilişkileri olaylı bir şekilde biten ikili, yarışmada gerginlik yaşadı.
ÖDÜL OYUNUNDA GERGİNLİK
Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı. Barış'ın bir hareketine tepki gösteren Yağmur "Saygısızlık bu gerçekten" dedi. Barış'ın "Benimle muhatap olma" sözlerine ise Yağmur "Hiç muhatabım değilsin. Ağzını bile açma. Merak etme seninle hiç muhatap olmak istemem" diyerek karşılık verdi.
NİSA'DAN BARIŞ'A TEPKİ
Takım arkadaşı Yağmur'a seslenen Nisa ise Barış'ı kastederek "Boşver sen onun seviyesine düşme" dedi. Bu sözleri duyan Barış ise "Kim söyledi onu? Sen mi?" diyerek seslendi.