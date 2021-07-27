Eski Serik Belediye Başkanlarından Adil Aydın yaşamını yitirdi
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Eski Serik Belediye Başkanlarından Adil Aydın yaşamını yitirdi

Eski Serik Belediye Başkanlarından Adil Aydın yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde 1984-1989 döneminde Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapan Adil Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 1984-1989 döneminde Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapan Adil Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serik Devlet Hastanesinde prostat kanseri tedavisi gören 70 yaşındaki Aydın, yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi bugün Serik ilçesi Yazır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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