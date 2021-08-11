Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Eryılmaz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Eryılmaz'ın ailesi, yakınları, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, eski bakanlar Ahmet Arslan ve Beşir Atalay ile birçok politikacı katıldı.

Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu