Eski Sağlık Bakanı Kaya Kılıçturgay'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi
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Eski Sağlık Bakanı Kaya Kılıçturgay'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi

17.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:42
Eski Sağlık Bakanı Kaya Kılıçturgay'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay'ın cenazesi defnedildi.

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay'ın cenazesi defnedildi.

Kılıçturgay'ın naaşı, Türk bayrağına sarılı tabutla Hamitler Kent Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıktaki Celal Karakaş Camisi'nde Kılıçturgay için askeri tören düzenlendi.

Kaya Kılıçturgay'ın cenazesi, yakınları ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, askeri yetkililer ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay

İzmir'de 1929 yılında dünyaya gelen Kılıçturgay, 1953'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra askeri hekim olarak çeşitli kıta görevleri yaptı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile BUÜ Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği ve yöneticilik yapan Kılıçturgay, 23 Aralık 1981-13 Aralık 1983 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Ayhan Kılıçturgay'ın da babası olan Kaya Kılıçturgay'ın tıp alanında çeşitli kitapları bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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