Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM'de tören
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM'de tören

Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM'de tören
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz (77) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz (77) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ağrı'nın 18'inci, 19'uncu, 20'nci, 21'inci ve 23'üncü dönem milletvekili olan, 48'inci hükümette Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel hastanede 2 gün önce yaşamını yitirdi. Eryılmaz için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM eski başkanları Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile eski sağlık bakanlarından Recep Akdağ ile çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı. Törende Eryılmaz için dua edildi. Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi, törenin ardından namaz için Ahmet Efendi Camisi'ne götürüldü. 


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM'de tören
Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM'de tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti
Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Sağlık Bakanı Eryılmaz için TBMM'de tören - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:05:07. #1.14#

title