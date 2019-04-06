Eski RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın Acı Günü
Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın annesi Kamile Yerlikaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın annesi Kamile Yerlikaya, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
İlhan Yerlikaya'nın 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Kamile Yerlikaya, Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yerlikaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Uğurlu Kılınçarslan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: AA