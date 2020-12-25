Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
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Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada

25.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:10
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada

Son dakika haberi: ŞİŞLİ'de, birlikte maske ticareti yaptıkları eski ortaklarını kaçıran 4 Çinli adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de, birlikte maske ticareti yaptıkları eski ortaklarını kaçıran 4 Çinli adliyeye sevk edildi. Kaçırılma anları kameraya yansıdı.

Fulya Ortaklar Caddesi'nde dün 14.00 sıralarında yaşanılan olayda, Çinli iş insanı H.W., bir hukuk bürosundan çıktığı sırada önünü kesen 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılma ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından plakası tespit edilen Y.Y.'ye ait aracı Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takibe aldı. Kaçırılan iş insanının Avcılar'da tutulduğunu belirleyen polis, tespit edilen adrese baskın yaptı. H.W.'yi kurtaran polis, kaçırılmaya karışan Y.Y., F.Y., J.Y. ve L.M.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan incelemelerde H.W.'ye imzalatılan 19.750 dolar değerinde senet bulundu. H.W.'yi kaçırarak zorla tutan kişilerin, kendilerine borcu olduğu için alıkoyduklarını iddia ettiği öğrenildi. Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti. Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

- İstanbul

Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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