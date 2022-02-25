ESKİ NİŞANLISININ EVİNDE KARŞILAŞTIĞI KARDEŞLERİ BIÇAKLAMIŞTI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ANKARA (DHA) - BOLU'da, eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşlere bıçakla saldırarak Beyazıt Bestami Ay'ı(23) öldüren, Muhammed Ay'ı(24) yaralayan Sefa Candan (28) ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Sefa Candan, iddiaya göre gittiği eski nişanlısı Makbule M.'nin(32) evinde Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay kardeşlerle karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Sefa Candan, iki kardeşi bıçaklayıp, kaçtı. Kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, vatandaşlar 112 Acile durumu bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Beyazıt Bestami Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhammet Ay'ın ise tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan Sefa Candan, sosyal medya hesabından elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazdı. Polis ekipleri, Sefa Candan'ın bir otomobille Ankara'ya gittiğini tespit ederek, aracın konumu belirlendi. Sefa Candan, Ankara'da saklanmak üzere bir eve gittiği sırada sokakta yakalandı. Polis, Sefa Candan'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen T.B. (28), U.G (18), İ.B.?yi (21) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.