Eski müsteşar Mukadder Sezgin son yolculuğa uğurlandı

Eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mukadder Sezgin, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in babası ve Kültür ve Turizm Bakanlığından emekli müsteşar Mukadder Sezgin, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. 90 yaşında dünyaya gözlerini yuman Mukadder Sezgin için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, oğlu Aydın Adnan Sezgin'in yanı sıra çok sayıda yakın akrabası katıldı. Törende ayrıca, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da yer aldı. Mukadder Sezgin, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, göz yaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir programının uzaması dolayısıyla katılamadığı törende, CHP'yi temsilen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katıldı. - ANKARA