Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Gedik vefat etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve İstasyon Mahallesi Eski Muhtarı olan Mehmet Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve İstasyon Mahallesi Eski Muhtarı olan Mehmet Gedik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çaycuma'da bir dönem Ziraat Odası Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Gedik (73) kanser tedavisi gördüğü Zonguldak Özel Level Hastanesi'nde bu sabah vefat etti. Gedik, bugün ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesi Gedikler Aile Mezarlığında ikindi namazına müteakip toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı