Eski muhtar, 3'üncü kez yakalandığı koronavirüsü yendi

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi eski muhtarı Yakup Balcı (61), 28 Şubat'ta 3'üncü kez yakalandığı koronavirüs hastalığını yenip, sağlığına kavuştu. 7 ayda 3 kez koronavirüsü yakalanan Balcı, halen ağrıları olduğunu belirterek herkese salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tekkiraz Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan, 4 çocuk babası Yakup Balcı, 18 Ağustos 2020'de Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Mahallede esnaflık yapan Balcı, 26 Ekim'de hastalığa yeniden yakalandı. Tedaviye alınan Balcı, iyileşti. Balcı, son olarak 28 Şubat'ta rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan Covid-19 test sonucu üçüncü kez pozitif çıkan Balcı, uygulanan tedaviyle hastalığı bir kez daha yendi.Yakup Balcı, tedavi süreçlerinin bir bölümünü hastanede, bir bölümünü de evde karantinada geçirdiğini söyledi. Balcı, "Koronavirüsle ülkemiz yaklaşık bir yıl önce tanıştı. İlk aylarda hiç dışarı çıkmadık. Ancak esnaflık yaptığım için daha sonra iş yerimi açtım. Ağustos ayında rahatsızlanınca doktora gittim ve koronaya yakalandığımı öğrendim. Doktorun verdiği ilaçları kullandım. Bir süre sonra Ekim ayında bu kez kemik ağrılarım oldu. Yeniden doktora gittiğimde yapılan testim pozitif çıktı. Yeniden koronavirüs tedavisine başlandı. En son ise geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandım. Şu an ağrılarım var. Bu süreçte doğal beslenmeye ve bal yemeye gayret gösterdim. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Önlemini alsın. Karşılıklı konuşarak bile mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut DAĞDEVİREN