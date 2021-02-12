Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu

Amerikalı eski model Rebecca Landrith, Pennsylvania eyaletinde bir otoyolda cebinde katilin bilgilerinin yazılı olduğu bir notla ölü bulundu. Kamyon şoförü olduğu belirtilen Tracy Ray Rollins isimli adam, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Amerika'da yaşayan 47 yaşındaki eski model Rebecca Landrith, Pennsylvania eyaletindeki bir otoyolun kenarında cebinde onu vurduğundan şüphelenilen adamın adını taşıyan bir notla ölü bulundu. 2014 yılında Miss Manhattan'da finalist olan Landrith'in, yapılan otopsisinde vücudundan on sekiz mermi çıkarıldığı belirtildi. Polis, eski modelin bir kargo çalışanı tarafından bulunmadan birkaç saat önce öldürüldüğünü söyledi.

"ADALETİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ"

47 yaşındaki eski modelin cebinden çıkan kağıt üzerine polis ekipleri, 28 yaşındaki Tracy Ray Rollins'i Connecticut'ta tutukladı. Eski modelin kardeşi, birinin tutuklanmasından dolayı rahatladığını söylerken "Bunların hiçbiri onu geri getirmez ama adaletin sağlanması önemli." dedi.