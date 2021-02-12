Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu
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Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu

12.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:24
Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu

Amerikalı eski model Rebecca Landrith, Pennsylvania eyaletinde bir otoyolda cebinde katilin bilgilerinin yazılı olduğu bir notla ölü bulundu. Kamyon şoförü olduğu belirtilen Tracy Ray Rollins isimli adam, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Amerika'da yaşayan 47 yaşındaki eski model Rebecca Landrith, Pennsylvania eyaletindeki bir otoyolun kenarında cebinde onu vurduğundan şüphelenilen adamın adını taşıyan bir notla ölü bulundu. 2014 yılında Miss Manhattan'da finalist olan Landrith'in, yapılan otopsisinde vücudundan on sekiz mermi çıkarıldığı belirtildi. Polis, eski modelin bir kargo çalışanı tarafından bulunmadan birkaç saat önce öldürüldüğünü söyledi.

Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu

"ADALETİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ"

47 yaşındaki eski modelin cebinden çıkan kağıt üzerine polis ekipleri, 28 yaşındaki Tracy Ray Rollins'i Connecticut'ta tutukladı. Eski modelin kardeşi, birinin tutuklanmasından dolayı rahatladığını söylerken "Bunların hiçbiri onu geri getirmez ama adaletin sağlanması önemli." dedi.

Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu
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