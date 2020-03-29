Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı
Reçber'in eşi Işıl Reçber şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirtti
29.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:14
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com