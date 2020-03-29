Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı - Haber
Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Instagram, Dünya

Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı

Reçber'in eşi Işıl Reçber şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirtti

29.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:14
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı

Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Haber
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haber
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu Haber
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haber
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haber
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
Virüsü yenen Vuhan'da isyan çıktı! Halk polise saldırdı Haber
Virüsü yenen Vuhan'da isyan çıktı! Halk polise saldırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Gülerek fotoğraf paylaşan sağlık çalışanı sosyal medyada tepki çekti
Gülerek fotoğraf paylaşan sağlık çalışanı sosyal medyada tepki çekti
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Ebru Polat Ender Saraç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Akif Üstündağ Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Mart Kadın
Şu an buradasınız: Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 01:43:46. #1.14#
title