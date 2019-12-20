Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:22
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın

Eski milli futbolcu , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bir program için Samsun'a gelen Çolak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çolak, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Tanju Çolak, yaptığı açıklamada, birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, AA ve foto muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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