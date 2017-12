Eski Milletvekilinin Çiftliği Yanınca Suriyeliler Sokakta Kaldı

Adana'da savaştan kaçıp eski CHP Milletvekili Kasım Gülek'in çiftliğini 8 bin liraya kiralayan Suriyelilerin çadırları, çıkan yangında kül oldu. Yangın sonrası 60 Suriyeli kadın, erkek ve çocuk sokakta kaldı.



Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi Denizkuyusu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 1940 yılında CHP'den milletvekili olan ve 1996 yılında ABD'de hayatını kaybeden Kasım Gülek'in çiftliğini Suriye'deki iç savaştan kaçan 15 aileden 60 kişi 8 bin lira karşılığında kiraladı. Bu 15 aileden 10'u çiftliğin içine naylon çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bugün öğleden sonra ise elektrik kontağından çıkan yangın bir anda naylon çadırları sardı. Suriyeli tarım işçilerinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, çiftlik içinde bulunan palmiye ağaçlarına sıçradı.



Şehir merkezinden 13 kilometre uzaklıkta bulunan yangına itfaiye erleri müdahale ederken, Suriyeliler çadırların içerisinde bulunan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Polis, piknik tüplerinin bulunduğu çadırlarda olası bir patlama yüzünden meydana gelecek can kaybını önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yarım saat içerisinde söndürülen yangında alevlerden korkan Suriyeli çocukların annelerine sarılarak gözyaşına boğulduğu görüldü. Çadırları yandığı için sokakta kalan Suriyeli aileler soğutma çalışmalarını uzaktan izledi. - ADANA