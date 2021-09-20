Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2) - Haberler
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Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2)

Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2)'TANSİYONU DÜŞMÜŞTÜ, FENALIK GEÇİRDİ'Eski milletvekili Şahin Mengü'nün oğlu ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü, babasının rahatsızlığı olmadığını ve ani ölüm olduğunu belirterek, "Beklediğimiz bir şey değildi.

Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2)

'TANSİYONU DÜŞMÜŞTÜ, FENALIK GEÇİRDİ'

Eski milletvekili Şahin Mengü'nün oğlu ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü, babasının rahatsızlığı olmadığını ve ani ölüm olduğunu belirterek, "Beklediğimiz bir şey değildi. Ani oldu. Dün evde biraz tansiyonu düşmüştü. Küçük bir fenalık geçirdi. O esnada burnunun 2 yerinde kırık meydana geldi. Dün acile getirmiştik. Bu sabah müdahale etmek üzere getirdiğimizde ameliyata alınmadan çok kısa süre önce vefat etti. Bir rahatsızlığı yoktu. Ecel, diyecek başka bir şey yok" dedi.

'BURUN KIRIĞI OPERASYONU PLANLANIYORDU'

Hastane başhekimi Yusuf Ziya Güler ise "Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden sayın Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 11.38'de hastanemizde vefat etmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz" diye konuştu.

Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
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Haber: Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti (2) - Haberler
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