Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Anavatan Partisinden, 17. dönem Ankara Milletvekilliği yapan Osman Işık vefat etti.
Anavatan Partisinden, 17. dönem Ankara Milletvekilliği yapan Osman Işık vefat etti.
Işık için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Işık'ın ailesi ve yakınları, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mücahid Süleyman Daldallı, siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Osman Işık'ın cenazesi, namazın ardından Kızılcahamam Çukurören mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan