Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Anavatan Partisinden, 17. dönem Ankara Milletvekilliği yapan Osman Işık vefat etti.

Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor

Anavatan Partisinden, 17. dönem Ankara Milletvekilliği yapan Osman Işık vefat etti.

Işık için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Işık'ın ailesi ve yakınları, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mücahid Süleyman Daldallı, siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Osman Işık'ın cenazesi, namazın ardından Kızılcahamam Çukurören mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı
Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı
Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı
Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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