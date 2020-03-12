Eski mezarlarda kazı yapan 2 kişi yakalandı MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 4 eski mezarda kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, 4 eski mezarda kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 şüphelinin, Durucasu ve Sürür Mahalle Mezarlıkları'ndaki 4 eski mezarda kazı yaptığı ihbarı üzerine hareke geçti. B.Y. ve H.K. oldukları belirlenen şüpheliler, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma, kazılan mezarlarda inceleme yaptı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA