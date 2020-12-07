Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

İzmir Menemen Belediyesine yönelik düzenlenen "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski belediye başkanı Serdar Aksoy ve 10 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.