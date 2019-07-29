Eski Meclis Başkanı Bozbeyli, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Meclis Başkanı Bozbeyli, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden görüntü Cenaze namazına gelenlerden detay Diyanet İşleri Başkanın cenaze namazını kıldırması ANKARA - Eski Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden görüntü
Cenaze namazına gelenlerden detay
Diyanet İşleri Başkanın cenaze namazını kıldırması
ANKARA - Eski Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et