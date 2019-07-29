Eski Meclis Başkanı Bozbeyli, son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden görüntü Cenaze namazına gelenlerden detay Diyanet İşleri Başkanın cenaze namazını kıldırması ANKARA - Eski Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden görüntü
Cenaze namazına gelenlerden detay
Diyanet İşleri Başkanın cenaze namazını kıldırması
ANKARA - Eski Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
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