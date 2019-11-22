Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı

22.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:12

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, oto hırsızlık şebekesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan isimler arasında eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler de bulunuyordu.

HIRSIZLIK ŞEBEKESİ İLE BAĞLANTISI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçları bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Hırsızlık çetesinin yaptığı vurgun ise dudak uçuklattı. Çetenin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

Bir dönem sunuculuğunu yaptığı programlarla adından söz ettiren İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İpek Tanrıyar, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur. 2000 yılından bu yana çeşitli film ve dizilerde rol alan İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı. Ünü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi.

İpek Tanrıyar'ın rol aldığı film ve diziler şunlar; Karate Can, Bir Tatlı Huzur, Belalım Benim, Karaoğlan, Serseri, Japonyalı Gelin, Brindar, Sensiz Olmuyor, Sıla, Hayal Ve Gerçek, Kendi Okulumuza Doğru