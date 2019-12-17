Eski Malezya Başbakanı Rezak'ın koruması: Bana Moğol mankeni öldürmemi emretti
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Eski Malezya Başbakanı Rezak'ın koruması: Bana Moğol mankeni öldürmemi emretti

Malezya’da eski bir polis memuru, korumalığını yaptığı eski Başbakan Necip Rezak’ın 2006 yılında hayatını kaybeden bir Moğol mankenin öldürülmesi için kendisine emir verdiği iddia etti.

17.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10
Eski Malezya Başbakanı Rezak'ın koruması: Bana Moğol mankeni öldürmemi emretti

'da eski bir polis memuru, korumalığını yaptığı eski Başbakan 'ın 2006 yılında hayatını kaybeden bir Moğol mankenin öldürülmesi için kendisine emir verdiği iddia etti.


2006 yılında esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Moğol manken Altantuya Shaariibuu'nun öldürülmesi hakkında bir başka polis memuru ile ölüm cezasına çarptırılan Azilah Hadri, cinayet emrini o dönem yakın korumalığını yaptığı Başbakan Necip Rezak'ın verdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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