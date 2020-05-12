Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu
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Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu

Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk'un bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu
12.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:28

Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk'un bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde Tibuk'un 4 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında bir televizyon kanalında yayınlanan programda söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Avukat Serhat Baymaz, Besim Tibuk'un 19 Nisan 2020 tarihinde televizyon programında yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef alındığını aktardı. Avukat Baymaz şikayet dilekçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği açıktır. Seçim ile göreve gelen Cumhurbaşkanımızın şahsına ve bu yolla milletin iradesine hakaret eden şüphelinin cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"Biz bize yeteriz havası sözleriyle milli hareketi aşağılamıştır"

Dilekçede şüpheli Tibuk'un konuşması esnasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını da hedef aldığı aktarılarak, "Biz bize yeteriz havası şeklinde küçük düşürücü sözleri ile Türk milletinin milli hareketini aşağılamış ve tüm halkımıza hakarette bulunmuştur" denildi. Tibuk hakkında daha önce FETÖ'yü desteklediği yönünde sözleri nedeni ile de suç duyurusunda bulunulmuştu.

4 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, şüpheli Tibuk'un 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütünü övme ve propaganda yapma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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