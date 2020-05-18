Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?
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Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?

Eski Köye Yeni Adet filminde, köydeki erkeklerin bilmedikleri bir cihaz nedeniyle değişimleri anlatılıyor. Üç ve daha fazla çocuğa sahip olan kadınların sağlığı açısında bazı önlemler alır fakat erkekler yapılanlar hakkında bilgi sahibi değildir. Sağlık çalışanları bilmeden köydeği yaşamı değiştirmiştir. Eski Köye Yeni Adet filmi fargmanı izle.

18.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:50

Başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı Eski Köye Yeni Adet filminin yonetmenliğini, senaristliğini Gülistan Acet ve Ferit Karahan yaptı. Yapımcı koltuğunda ise Hasan Doğan oturuyor. Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi?

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ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Köyde, doğum kontrol amacıyla alınan önlemler, köyün erkeklerini büyük değişime uğratır. İstemeden de olsa kadınlara karşı değişen tavırlarda sağlık ekibinin öenmli payı vardır. Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncu kadrosund;

Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Metem Yılmazkaya, Osman Akça, Ali Rıza Tanyeli, Muhammed Cangören, Asiye Dinçsoy, Gürsu Gür, Nülufer Kılıçarslan, Ali Rıza Kubilay, Güner Özkul, Derya Karadaş, Nursel Köse bulunuyor.

Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar.Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğunu düşünürler. Bundan devletin her an onları dinlediklerini iddia eden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınların karşısında Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar. Gerçekler ortaya çıkmadan önce köyde hayat bambaşka olacaktır.

Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

1990 yıllarda bir köye uğrayarak kadınlara doğum kontrol için bazı işlemler uygulayan sağlık ekipleri, köyün erkeklerinin yanlış anlamalarına neden olmuştur. İlginç sahneleri ekranlara getiren film, Çanakkale Asos ve İstanbul'da çekildi.

Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?
Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?
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