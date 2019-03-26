Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayıp Kendini Yaraladı

Adana'da bir kişi, tartıştığı eski kız arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kendisine zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi'nde Ş.Y, evine gittiği eski kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu S.B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Ş.Y, elindeki bıçakla S.B'yi yaraladıktan sonra yine aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Durumu gören evde bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı halde evin dışında yerde yatan Ş.Y'yi ikna ederek elindeki bıçağı aldı.

Üç katlı evin pencere demirlerinden tırmanarak eve girdiği ileri sürülen Ş.Y, kendisinin uzaklaştırma kararı olduğunu, S.B'nin daveti üzerine eve geldiğini ve bu kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Ş.Y. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, S.B. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA