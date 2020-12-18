Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi

18.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:42
Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından İsmail Turan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin eski belediye başkanlarından İsmail Turan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Kırıkhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan İsmail Turan, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Turan için Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Kırıkhan Belediyesinde yapılan törenin ardından İsmail Turan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, "Kırıkhan'ın efsane bir belediye başkanı olan İsmail Turan ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - HATAY

Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi
Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Öykü Çelik Cansu Dere Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Çağdaş Atan Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Üniversiteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:42:02. #1.14#
title