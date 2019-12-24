Eski Kırıkhan Belediye Başkanı Aydın Falay, toprağa verildi - HATAY
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Eski Kırıkhan Belediye Başkanı Aydın Falay, toprağa verildi - HATAY

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Kırıkhan Belediye Başkanı Aydın Falay'ın cenazesi toprağa verildi.

24.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:19
Eski Kırıkhan Belediye Başkanı Aydın Falay, toprağa verildi - HATAY

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Falay'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Falay için önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Falay'ın her zaman Kırıkhan hizmetkarı ve herkesin abisi olarak hatırlayacaklarını söyledi.

Falay'ın cenazesi törenin ardından Mahmutlu Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eski Kırıkhan Belediye Başkanı Aydın Falay, toprağa verildi - HATAY
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