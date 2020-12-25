Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş
Kayseri'de cep telefonundan gönderdikleri mesajlarda birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla karşılıklı şikayetçi olan N.A. ile eski gelini A.G. 1100'er TL para cezasına çarptırıldı. Anne N.A'nın eski gelinine, fotoğrafının üzerine boynuz figürü ekleyerek oluşturduğu görüntüyü yolladığı öğrenildi.
Kayseri'de yaşayan A.G. adlı kadın iddiaya göre 4 Nisan 2018 günü boşandığı M.A'ya "Beyinsiz, hasta ruhlu annene söyle" yazan mesaj gönderdi.
FOTOĞRAFINA BOYNUZ FİGÜRÜ EKLEDİ
Anne N.A. da eski gelinine, fotoğrafının üzerine boynuz figürü ekleyerek oluşturduğu görüntüyü yolladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. 'Hakaret' suçundan Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına ikili katılmadı.
İKİSİNE DE 1100 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Mahkeme hakimi, N.A. ile A.G'ye, 'hakaret' suçundan 1100'er TL adli para cezası verdi. Cezalar, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması çerçevesinde ertelendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN