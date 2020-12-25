Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş
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Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş

25.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:55
Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş

Kayseri'de cep telefonundan gönderdikleri mesajlarda birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla karşılıklı şikayetçi olan N.A. ile eski gelini A.G. 1100'er TL para cezasına çarptırıldı. Anne N.A'nın eski gelinine, fotoğrafının üzerine boynuz figürü ekleyerek oluşturduğu görüntüyü yolladığı öğrenildi.

Kayseri'de yaşayan A.G. adlı kadın iddiaya göre 4 Nisan 2018 günü boşandığı M.A'ya "Beyinsiz, hasta ruhlu annene söyle" yazan mesaj gönderdi.

FOTOĞRAFINA BOYNUZ FİGÜRÜ EKLEDİ

Anne N.A. da eski gelinine, fotoğrafının üzerine boynuz figürü ekleyerek oluşturduğu görüntüyü yolladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. 'Hakaret' suçundan Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına ikili katılmadı.

İKİSİNE DE 1100 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkeme hakimi, N.A. ile A.G'ye, 'hakaret' suçundan 1100'er TL adli para cezası verdi. Cezalar, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması çerçevesinde ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Haber Yorumları (1)
ENİS: KAYINVALİDE KENDİ BAŞINA GELENİ, GELİNİN DE BAŞINA GELDİĞİNİ ANLATMAK İSTEMİŞ. NE VAR BUNDA?AL BABASINI, VUR OĞLUNA. .
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