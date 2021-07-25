Eski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası, memleketi Erzincan'da toprağa verildi
Eski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.
Eski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Toprak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Erzincan Camii Kebir Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılınan Toprak, Piri Sami Hazretleri mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Toprak'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 gün önce tedavi altına alınan 90 yaşındaki Halilullah Toprak, 4 çocuk babasıydı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir