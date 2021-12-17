Eski İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eski İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman son yolculuğuna uğurlandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün 82 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Barosu Başkanlarından Prof. Dr. Yücel Sayman'ın cenazesi, toprağa verildi.

İSTANBUL (AA) - Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün 82 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Barosu Başkanlarından Prof. Dr. Yücel Sayman'ın cenazesi, toprağa verildi.

Sayman için ilk tören, 1996-2002 yılları arasında 3 dönem Baro Başkanlığı yaptığı İstanbul Barosu önünde düzenlendi.

Törenin ardından Sayman'ın cenazesi, Üsküdar'daki Şakirin Camisi'ne getirildi. Sayman'ın eşi Hacer, oğulları Yusuf, Can ve kızı Yaprak Sayman taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Sayman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile avukatlar ve akademisyenler katıldı.

Sayman'ın naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yücel Sayman'ın öz geçmişi

Konya'da 1939 yılında doğan Sayman, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Sayman, İstanbul Barosu'nda 3 dönem başkanlık yaptı.

Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Yücel Sayman, 2001 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü'nü aldı.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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