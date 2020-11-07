Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor

07.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:37
Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor

Daha önce hastane ve restoranda çalışıp yeteri kadar para alamayan ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Heidi Grey, internet üzerinden sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada yaklaşık 215 bin lira kazanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki model Heidi Grey, bir süre hastane ve restoranda çalıştıktan sonra yaptığı işlerden bıkıp internet üzerinden açık fotoğraflarını satmaya başlayarak hafta 19 bin pound yani 215 bin lira kazanmaya başladı.

GEÇİCİ OLARAK YAPMIŞ

Yaptığı işin çok ağır olduğunu ve günde dokuz saat çalışmasınınhayatını olumsuz yönde etkilediğini ve kendisine zaman ayıramadığını söyleyen model, daha önce internet üzerinden açık fotoğraf paylaşarak para kazanan bir arkadaşının tavsiyesi ile bu işi yaptığını belirtti. İlk önce hafta sonları fotoğraf çekip satmaya başladığını ama bu sırada restoran işine devam ettiğini, iyi para kazanmaya başlayınca da restoran işini tamamen bıraktığını ve hayranlarına fotoğraf satarak hayatını kazanmaya başladığını söyledi.

HAYATI DEĞİŞMEYE BAŞLAMIŞ

Kazandığı para ile hayatının büyük kısmının değişmeye başladığını belirten Heidi, parasının büyük bölümünü estetik ve cilt bakımına verdiğini söyledi. Kendisinden 29 yaş büyük biriyle ilişkisi olan Heidi, erkek arkadaşının yaptığı estetiklere destek verdiğini söyledi.

Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor

İlgili Haberler

Türkiye'den Fransa'ya uyarı: 'Boşuna takip masrafı yapma, internetten de izleyebilirsin'
Türkiye'den Fransa'ya uyarı: 'Boşuna takip masrafı yapma, internetten de izleyebilirsin'
Koronavirüs: İngiltere'nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak
Koronavirüs: İngiltere'nin Liverpool kentindeki pilot uygulamada herkese iki haftada bir test yapılacak
Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu
Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Meral Akşener Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 19:37:50. #1.15#
title