Restorandaki işini bırakan genç kadın, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor

Daha önce hastane ve restoranda çalışıp yeteri kadar para alamayan ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Heidi Grey, internet üzerinden sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada yaklaşık 215 bin lira kazanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki model Heidi Grey, bir süre hastane ve restoranda çalıştıktan sonra yaptığı işlerden bıkıp internet üzerinden açık fotoğraflarını satmaya başlayarak hafta 19 bin pound yani 215 bin lira kazanmaya başladı.

GEÇİCİ OLARAK YAPMIŞ

Yaptığı işin çok ağır olduğunu ve günde dokuz saat çalışmasınınhayatını olumsuz yönde etkilediğini ve kendisine zaman ayıramadığını söyleyen model, daha önce internet üzerinden açık fotoğraf paylaşarak para kazanan bir arkadaşının tavsiyesi ile bu işi yaptığını belirtti. İlk önce hafta sonları fotoğraf çekip satmaya başladığını ama bu sırada restoran işine devam ettiğini, iyi para kazanmaya başlayınca da restoran işini tamamen bıraktığını ve hayranlarına fotoğraf satarak hayatını kazanmaya başladığını söyledi.

HAYATI DEĞİŞMEYE BAŞLAMIŞ

Kazandığı para ile hayatının büyük kısmının değişmeye başladığını belirten Heidi, parasının büyük bölümünü estetik ve cilt bakımına verdiğini söyledi. Kendisinden 29 yaş büyük biriyle ilişkisi olan Heidi, erkek arkadaşının yaptığı estetiklere destek verdiğini söyledi.