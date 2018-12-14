Eski İngiltere Başbakanı Blair: "İkinci Bir Referanduma Hazırlıklı Olun"

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, "Brexit için ikinci bir referanduma hazırlıklı olmak gerek" dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma anlaşmasına 4 ay kala İngiltere Başbakanı'nın Parlamento oylamasını ertelemesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'ın AB ile mutabık kalınan anlaşmayı ülkesinde savunamaması ve Parlamentoya sunamamasıyla birçok siyasetçinin Brexit'e olan inancını yitirdiklerini söylediği öğrenildi.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Blair, Brexit Anlaşması'nın Parlamentodan geçmeyeceğini belirterek,"Brexit için ikinci bir referanduma hazırlıklı olmak gerek" dedi.

"AB'de reform yapılmalı"

AB liderlerin Brüksel'deki buluşması hakkında konuşan Blair, İngiltere'nin birlik içinde tutulması için AB'de reform yapılması gerektiğini söyledi. Blair, "Artık hazırlık zamanı. Parlamento mantıklı ve sağduyulu bir şekilde seçenekleri yeniden düşünmeli ve Brüksel'in önüne sunmalı. Brüksel'de birliğin durumunu aynı şekilde yeniden düşünmeli ve İngiltere'ye bir şeyler sunabilmeli" diye konuştu. - BRÜKSEL