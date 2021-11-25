Eski İçişleri Bakanı Güneş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eski İçişleri Bakanı Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Eski İçişleri Bakanı Güneş, son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da hayatını kaybeden 42'nci Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde düzenlenen tören sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (İHA) - Eski İçişleri Bakanı Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Ankara'da hayatını kaybeden 42'nci Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde düzenlenen tören sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden 42'nci Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da düzenlenen tören sonrasında memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesine getirildi. Güneş için Ali Paşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ardından ise Güneş, Karapürçek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski İçişleri Bakanı Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

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İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

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