Eski hakem Toroğlu'na kırmızı kartlı, Roman havalı tepki

İZMİR'in Konak ilçesinde, Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı mahallelerin muhtarları, eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun, bir programda söylediği 'Böyle çingenelik olur mu' sözlerine, kırmızı kart gösterip, roman havası oynayarak tepki gösterdi.

Bir televizyon programında yorumculuk yapan eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun, Gaziantep Futbol Kulübü'nün Romanya uyruklu teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken kullandığı, "Böyle çingenelik olur mu, bu çingenelik" sözleri, Roman kökenli vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde, Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı mahallelerin muhtarları, Emirsultan Mahallesi'ndeki Boğaziçi Parkı'nda bir araya gelerek, Toroğlu'na kırmızı kart gösterip, birlikte roman havası oynayarak tepki gösterdi. Lale Mahallesi muhtarı Sumru Benligül, tüm muhtarlar adına yaptığı açıklamada, "Dünya salgın hastalık ile uğraşırken, Erman Toroğlu'nun mahallelerimizin rengi olan Roman vatandaşlarımız için çingene, dilenci gibi ırkçı ve ötekileştirici cümleler sarf etmesi bizim ve Roman vatandaşlarımızın gururunu kırmıştır. Bizlerin mahallelerinde ikamet eden hiçbir Roman vatandaşı dilenci değildir. Onlar bizim mahallelerimizin neşesi, güzel renkleridir. Bu ırkçı düşüncesiyle kendisini ekranlarda görmek istemiyoruz. Konak muhtarları olarak, kendisine kırmızı kartımızı gösteriyoruz. Son olarak, unutmasın ki söz ağızdan çıkana kadar o bizim esirimizdir, ama ağızdan çıktıktan sonra biz onun esiri oluruz" dedi. Açıklamanın ardından muhtarlar, Toroğlu'na kırmızı kart gösterip, roman havası oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN