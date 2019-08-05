Eski Güroymak belediye başkanı Mutlu vefat etti

Eski Güroymak belediye başkanı Hüseyin Mutlu, hayatını kaybetti.

İlçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Mutlu, tedavi gördüğü Tatvan Devlet Hastanesinde vefat etti.

Yakınları tarafından teslim alınan Mutlu'nun cenazesi, ilçedeki Nurtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, AK Parti ilçe başkanları, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA