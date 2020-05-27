Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs'ın yıl dönümünde sessiz sedasız son...
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Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs'ın yıl dönümünde sessiz sedasız son...

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs'ın yıl dönümünde sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

27.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:18

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs'ın yıl dönümünde sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Ardından Karadayı'nın cenazesi Çengelköy Mezarlığına defnedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karadayı'ın naaşı Çengelköy Mezarlığına getirildi. Karadayı, burada basına kapalı halde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs'ın yıl dönümünde sessiz sedasız son...

Kaynak: İHA

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