Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu

5 sene önce Kanal D ekranlarında yayınlanan ve zirveden düşmeyen Kısmetse Olur yarışmasının fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen, yıllar içindeki değişimiyle gündem olur.