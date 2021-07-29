Eski futbolcunun kızı oyuncu oluyor! Son hali şaşırttı
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Eski futbolcunun kızı oyuncu oluyor! Son hali şaşırttı

Eski futbolcunun kızı oyuncu oluyor! Son hali şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, önceki gün City's Nişantaşı'nda kızı Aleyna Derelioğlu ile görüntülendi. Eski futbolcunun kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Aleyna Derelioğlu, "Oyuncu olmak istiyorum" dedi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Baba-kız aracını bekledikleri esnada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç'ın, 'Nefes' isimli parçasının klibinde oynayan Aleyna Derelioğlu, "Şarkıcılık ya da oyunculuk gibi düşünceniz var mı?" sorusuna, "Teklifler geliyor ama bakalım. Önce üniversitem bitsin. Okuduğum bölümle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Ondan sonra oyunculuk düşünüyorum" yanıtını verdi.

"KENDİ KARARINI VERECEKTİR"

Eski futbolcu, "Kızınızın oyuncu olmasını ister misiniz?" sorusuna, "21 yaşına girecek. Kocaman kız oldu. Başarılı ve mutlu olabileceği her şeyi desteklerim. Sonuçta karar verme yaşında... Ne olursa olsun bir baba olarak mutlu olmasını isterim" cevabını verdi.

Eski futbolcunun kızı oyuncu oluyor! Son hali şaşırttı
Eski futbolcunun kızı oyuncu oluyor! Son hali şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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