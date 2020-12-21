Eski futbolcu Mehmet Topuz'un dolandırıldığı iddiası
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Eski futbolcu Mehmet Topuz'un dolandırıldığı iddiası

21.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:39
Eski futbolcu Mehmet Topuz'un dolandırıldığı iddiası

Eski futbolcu Mehmet Topuz'u, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski futbolcu Mehmet Topuz'u, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Topuz'un İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği arkadaşı R. A. ve kuzeni O. A. tarafından 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve söz konusu evi sattıktan sonra parayı, Topuz'a teslim etmedikleri ileri sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:42:26. #1.15#
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